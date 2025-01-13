كوب من هذا المشروب يوميا قد يحمي من سرطان الأمعاء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد ونشرت في مجلة Nature Communications أن شرب كوب كبير من الحليب يوميا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.

وأظهرت النتائج أن كل 300 ملليجرام من الكالسيوم يوميا، أي ما يعادل نصف لتر من الحليب، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

وأوضحت الدراسة أن مصادر الكالسيوم غير المشتقة من الألبان، مثل حليب الصويا المدعم، تقدم فوائد كبيرة لجسم الإنسان، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وقالت الدكتورة كيرين بابيير أخصائية التغذية البريطانية: "منتجات الألبان قد تسهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وذلك بفضل احتوائها على الكالسيوم".

ويمكن الوقاية من سرطان الأمعاء من خلال تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، على سبيل المثال: الحفاظ على وزن صحي وتناول المزيد من الألياف وتقليل استهلاك الكحول وممارسة النشاط البدني والامتناع عن التدخين.

كما يؤدي النظام الغذائي دورا رئيسيا، حيث ترتبط حالة واحدة من كل خمس حالات بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة.

وأكدت الدراسة أن الكالسيوم يمكن أن يحمي من سرطان الأمعاء، بينما يزيد الكحول واللحوم الحمراء أو المصنعة من الخطر.

وتناول الكحول يوميا يزيد خطر الإصابة بنسبة 15% من هذا السرطان.

كما أن التأثير الوقائي للكالسيوم يمكن أن ينطبق على الرجال والشباب أيضا.

وأشارت: "نعتقد أن الكالسيوم قد يحمي من سرطان القولون والمستقيم عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية والأحماض الدهنية الحرة في القولون، ما يقلل من تأثيرها المسرطن".

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