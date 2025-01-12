حسب العمر.. كم مرة يتبول الشخص الصحي أثناء الليل؟

التبول الليلي المتكرر يعود لعدة عوامل، منها ما يمكن تعديله، مثل الإفراط في الشرب في وقت متأخر من المساء، أو تناول الكثير من مشروبات الكافيين، لكن، إذا وجدت نفسك تستيقظ في الليل لاستخدام الحمام، فمن المحتمل أن ذلك طبيعي تماما، وفق أطباء، يقولون إن الحاجة إلى التبول مرة واحدة في الليل ليست شيئا غير عادي إذا كنت تحت سن الـ 60.

وبحسب "دايلي ميل"، فإن عتبة ما يعتبر "طبيعياً" تتغير مع تقدم العمر، فبالنسبة لمن هم فوق سن الـ 70، فإن الاستيقاظ للتبول مرتين كل ليلة أمر طبيعي نسبيا، وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وعندما يصل الشخص إلى سن الـ 90، يمكن أن يزيد هذا إلى 4 مرات في الليلة.

وذلك لأن الجسم مع تقدم العمر ينتج كمية أقل من الهرمون المسمى "هرمون مضاد لإدرار البول" (ADH)، والذي ينظم هذا كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم ويساعد في منع الجفاف.

ومع ذلك، إذا كانت الزيادة في تكرار استخدام الحمام مصحوبة بأعراض أخرى، فقد يكون ذلك سبباً للقلق، والحاجة لاستشارة الطبيب، مثلاً، الشعور بالعطش الشديد وفقدان الوزن دون ربط وعدم وضوح الرؤية بالإضافة إلى الحاجة إلى استخدام الحمام أكثر يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.

وإذا كانت الحاجة المتكررة للتبول مصحوبة بألم في الصدر وتورم الكاحلين والشعور بالتعرق، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة قلبية، وقد تسبب حالة القلب ضعف الدورة الدموية، ما قد يؤدي إلى تورم الكاحل. يتم إعادة امتصاص هذا السائل الزائد في مجرى الدم وإزالته بواسطة الكلى، ما يزيد من الحاجة إلى استخدام المرحاض، كما توضح هيئة الخدمات الصحية.

وربما تكون الزيارات المتكررة أيضا علامة تحذيرية لعدوى المسالك البولية، وعادة ما يكون هذا مصحوباً بإحساس بالحرقان، وبول غائم أو كريه الرائحة، وتشمل الأسباب الأخرى حصوات الكلى، أو فرط نشاط المثانة، وبعض الأدوية، واضطرابات النوم والإفراط في تناول السوائل، ومشاكل البروستاتا، وضغط الدم.

وتتضمن نصائح علاج التبول الليلي: تقليل تناول الكافيين والمشروبات الغازية والكحول، وتجنب شرب كميات كبيرة من السوائل خلال ساعات المساء، وتجنب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين خاصة في وقت متأخر من المساء.

ويقترح الخبراء على من يحتاجون إلى الذهاب إلى الحمام في الليل أن يتناولوا آخر كوب من الماء في الساعة 8 مساءً بدلاً من الساعة 10 مساءً، وأن يشربوا ما يكفي خلال ساعات النهار.