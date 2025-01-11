لن تتوقع.. كوب من "مشروب الملايين" يوميا قد يحميك من سرطان الأمعاء

كتب – سيد متولي

يبدو أن هناك أخبار جيدة للأشخاص الذين يشربون كوبًا كبيرًا من الحليب كل يوم لأنه يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17٪، وفقًا لدراسة شاملة نُشرت في Nature Communications، وأجراها باحثون من جامعة أكسفورد.

ووفقًا للباحثين، فإن تناول 300 ملج إضافية يوميًا من الكالسيوم، وهي نفس الكمية الموجودة في نصف لتر من الحليب، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17٪. حتى تناول مصدر غير ألبان للكالسيوم مثل حليب الصويا المدعم يمكن أن يكون له تأثير وقائي من سرطان القولون والمستقيم.

ودرس البحث 97 عاملًا غذائيًا وتأثيراتها على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى أكثر من نصف مليون امرأة، وأجريت الدراسة على مدار 17 عامًا، وشارك فيها 12251 مشاركًا.

ويمكن أيضًا الاستمتاع بالفوائد الوقائية من خلال تناول 300 ملج من الأطعمة الغنية بالكالسيوم الأخرى مثل الخضروات الورقية والزبادي والحليب غير الألباني، ما يشير إلى أن الكالسيوم يمكن أن يمنع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

وأكدت كيرين بابير، الباحثة الرئيسية في الدراسة، بمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن الكالسيوم قد يحمي من سرطان الأمعاء من خلال الارتباط بالأحماض الصفراوية والأحماض الدهنية الحرة، ما يخلق مادة أشبه بالصابون غير الضار يمنعها من إتلاف بطانة الأمعاء.

ما هو سرطان الأمعاء؟

سرطان الأمعاء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ويمكن العثور عليه في أي مكان في الأمعاء الغليظة بما في ذلك القولون والمستقيم، قد تشمل أعراض سرطان الأمعاء تغيرات في البراز، مثل أن يكون البراز أكثر ليونة، أو الإسهال أو الإمساك غير المعتاد، أو الحاجة إلى استخدام المرحاض أكثر أو أقل من المعتاد، أو وجود دم في البراز قد يبدو أحمر أو أسود، أو نزيف من أسفل، أو الشعور بالحاجة إلى التبرز بشكل متكرر، أو ألم في البطن، أو وجود كتلة في البطن، أو الانتفاخ، أو فقدان الوزن دون محاولة، أو الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق إضافة الكثير من الألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات إلى النظام الغذائي، وتجنب اللحوم المصنعة، يمكن للمرء أيضًا تقليل هذا الخطر عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.

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