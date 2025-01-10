عدو الكبد الأول.. طعام شهير يدمر الصحة في هذه الحالة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكبد عضو حيوي يعمل على تصفية الدم وتخزين الطاقة، لذا من المهم الحفاظ صحته وسلامته، وعدم الإفراط في الأطعمة التي تحتوي على مكونات سامة.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ أحد الأعداء الرئيسية للكبد هو الملح الزائد في الأطعمة المصنعة، وكذلك الأسماك النيئة مثل المحار، لأنها تكون غنية بالبكيريا والطفيليات.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ احتفاظ الجسم بالسوائل يتم، نتيجة تناول الأطعمة المالحة والمصنعة، ويؤدي ذلك إلى الضغط على الكبد ويضعف وظائفه.

وأوضحت أنه يمكن للملح أن يسبب التهابًا للكبد، ما يؤدي إلى تلفه على المدى الطويل، لافتًا إلى أنه على حسب تناول كمية الأملاح في الأطعمة المصنعة على حسب الإصابة بتليف الكبد، لذا يجب الحرص واتباع تلك النصائح:

تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمملحة.

الابتعاد عن الأسماك النيئة والمحار يدمر الكبد.

تناول الأطعمة الطازجة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول الخضروات والفواكه بكثرة.

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