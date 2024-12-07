تسبب التسمم.. 7 أطعمة لا يجب تجميدها أبدا

كتب – سيد متولي

أصدرت الوكالة الإسبانية لسلامة الأغذية والتغذية (AESAN)، تحذيرًا من تجميد سبعة أنواع شائعة من الأطعمة، مشيرة إلى مخاطر صحية محتملة.

وتنصح الوكالة بضرورة إبقاء المجمدات عند درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل لمنع المخاطر الصحية الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة المنقولة بالغذاء، بحسب express.

ويمكن أن تصبح هذه الكائنات الحية الدقيقة نشطة أثناء إزالة الجليد وتشكل خطرا على الصحة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، وفقا لصحيفة "إل تيمبو".

وتتضمن قائمة الأطعمة التي يجب تجنب تجميدها، الفواكه والخضروات النيئة، مثل الخس والطماطم والبطاطس والبيض بقشره، والأطعمة الغنية بالدهون والمايونيز والأطعمة المقلية.

كما قدمت صحيفة "إل موندو" قائمة بالأطعمة المناسبة للتجميد، مثل اللحوم والأسماك واللحوم الباردة والخضروات والبقوليات والنقانق والفواكه والبيض المخفوق والخبز، بينما حذرت من تجميد الأطعمة الساخنة لأنها قد تؤثر سلبًا على أصناف أخرى.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية، على أهمية تخزين الطعام وإعادة تسخينه بشكل صحيح، وتنصح الناس بتذويب الطعام جيدًا قبل إعادة تسخينه، ويفضل أن يكون ذلك في الثلاجة أو باستخدام وظيفة إذابة الثلج في الميكروويف.

كما تحذر من إذابة الأطعمة المجمدة في درجة حرارة الغرفة وتحث على تناولها خلال 24 ساعة من إذابتها، فالأطفال الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للبكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.

ومع ذلك، فإن التخزين غير السليم للطعام في الثلاجة أو الفريزر هو مجرد سبب محتمل لهذا المرض المزعج.

وتحذر الهيئة، الأفراد من عدم طهي الطعام جيدًا أو إعادة تسخينه، وترك الطعام في الخارج لفترات طويلة، وخطر التلوث من شخص مريض أو لم يغسل يديه، ومن الضروري أيضًا عدم تناول الطعام بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

وتشمل أسباب التسمم الغذائي، الكامبيلوباكتر والسالمونيلا والإشريكية القولونية والنوروفيروس ، مع أعراض مثل الغثيان والإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة والشعور العام بالإعياء والتعب والألم والقشعريرة.

وعلى الرغم من هذه الأعراض، يمكن للأشخاص في كثير من الأحيان التعامل معها في المنزل، وعادة ما تخف خلال أسبوع، ومع ذلك، من الضروري شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

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