دراسة تكشف .. تناول الخضروات والفواكه تحارب الاكتئاب

بحسب أبحاث شملت 4 دراسات دولية، يساعد تناول كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه في النظام الغذائي اليومي على تقليل الاكتئاب، ووفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".

وتمتاز هذه البيانات بتركيزها على من تزيد أعمارهم عن 45 عاماً، وبطول فترة المتابعة، والتي بلغت في المتوسط 11 عاماً.

وحصل فريق البحث من جامعة نيو ساوث ويلز على البيانات من أستراليا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة.

وكشفت النتائج أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات كان مرتبطاً بأعراض أقل للاكتئاب بمرور الوقت.

وتقدم بيانات التوائم، كما هو الحال في هذه الدراسة، صورة أدق عما يحدث عند تغيير أحد العوامل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 حصص يومياً من الخضراوات والفاكهة، وقد لاحظ الباحثون أنه حتى بالنسبة لبيانات المشاركين الذين استهلكوا أعلى كمية، ظل معدل تناولهم للخضراوات والفاكهة أقل من الموصى به.

ولوحظ أن الفئة الأكثر اكتئاباً هي التي استهلكت نصف الكمية الموصى بها أو أقل، من الخضراوات والفاكهة.

وفسر الباحثون العلاقة المفيدة بين تناول الفاكهة والخضراوات والاكتئاب بأنها ترجع للمستويات العالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة.

ويبدو أن استهلاك الفاكهة والخضراوات يؤثر بشكل إيجابي على تكوين ميكروبيوم الأمعاء ويحمي من الضرر التأكسدي للدماغ.





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