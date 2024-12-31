3 علامات خادعة تشير إلى سرطان البروستاتا.. احذر منها

كتبت- أسماء العمدة:

يعاني العديد من الرجال من أعراض تشبه سرطان البروستاتا، ما يجعل التشخيص الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.

ووفقًا لما ورد عبر موقع medicalxpress إليك 3 علامات شائعة يمكن أن تكون خادعة وتتطلب استشارة الطبيب.

مشاكل في التبول

1- صعوبة البدء

قد تواجه صعوبة في بدء التبول أو الشعور بأن المثانة لم تفراغ تماماً.

2- ضعف تدفق البول

قد يكون تدفق البول ضعيفاً أو متقطعاً.

3- كثرة التبول

قد تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة ليلاً.

4- ألم أو حرقة

قد يصاحب التبول ألم أو حرقان.

هذه الأعراض شائعة أيضاً في حالات تضخم البروستاتا الحميد، وهي حالة غير سرطانية تصيب معظم الرجال مع تقدم العمر.

وجود دم في البول أو السائل المنوي

ظهور الدم في البول أو السائل المنوي هو علامة تستدعي القلق، حيث يمكن أن يكون دليلاً على وجود عدوى أو مشكلة في الجهاز البولي أو التناسلي، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

ألم في أسفل الظهر أو الحوض

يشعر بعض الرجال بألم في أسفل الظهر أو الحوض، والذي قد ينتشر إلى الفخذين أو الأرداف، هذا النوع من الألم يمكن أن يكون ناجماً عن العديد من الأسباب، بما في ذلك سرطان البروستاتا، ولكنه قد يكون أيضاً بسبب مشاكل أخرى في العظام أو المفاصل.

اقرأ ايضا:

تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. احذر تناول هذه المشروبات

موجود في كل بيت.. تناول هذا المشروب صباحا يحمي من السرطان

هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول التين البرشومي

عدو صامت يهدد كبدك.. أطعمة شائعة تتسبب في تلفه

تظهر على العينين.. 4 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول