6 علامات تكشف نقص فيتامين د في جسمك

كتبت- نرمين ضيف الله

نقص فيتامين د هو حالة تتميز بانخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، وهو فيتامين ضروري لنمو العظام وحمايتها بشكل طبيعي، كما يلعب دورًا مهمًا في الجهاز العصبي، والعضلي الهيكلي، والجهاز المناعي.

ووفقًا لموقع "clevelandclinic"، يؤثر نقص فيتامين د بشكل أساسي على صحة العظام والعضلات، ويمكن الحصول عليه من مصادر متعددة، بما في ذلك ضوء الشمس، والغذاء، والمكملات الغذائية.

أهمية فيتامين د

ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم والعظام، ويساهم في بناء العظام والحفاظ على صحتها.

وفي حال عدم كفاية مستويات فيتامين د، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الكالسيوم، ما يؤدي إلى فرط نشاط الغدد أثناء محاولتها الحفاظ على مستويات الكالسيوم الطبيعية في الدم.

ما هي أعراض نقص فيتامين د؟

يؤدي نقص فيتامين د عند الأطفال إلى:

ضعف العضلات.

التهاب العضلات.

الكساح في الحالات الشديدة.

تقوس أو انحناء العظام.

ألم العظام.

تشوه المفاصل.

أما عند البالغين، فيسبب نقص فيتامين د أعراضًا منها:

تشنج العضلات.

الإعياء.

تقلبات المزاج.

آلام العظام.

ألأم المفاصل.

الكساح.

كيف يتم علاج نقص فيتامين د

عن طريق زيادة المدخول الغذائي والتعرض لأشعة الشمس.

تناول مكملات فيتامين د.

هناك نوعان من مكملات فيتامين د

D2 المستخلص من مصادر نباتية، ويحتاج الحصول عليه إلى وصفة طبية.

D3 المستخلص من مصادر حيوانية، وهو متاح للشراء في الصيدليات، ويتميز بسهولة امتصاصه بشكل أكبر من D2.

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