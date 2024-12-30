خضار عجيب يحمي الكبد والكلى والقلب ويقوي المناعة

كتبت- آلاء نبيل:

الكابوتشا من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن هل يؤثر تناول الكابوتشا بشكل مباشر على صحة الكبد والكلى والقلب؟ هذا ما سنعرفه في السطور التالية.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكابوتشا غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية تعزز وظائف الكبد.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكابوتشا منخفضة الصوديوم وغنية بالماء، ما يساهم في الحفاظ على صحة الكلى ودعم وظائفها، وحمايتها من حصوات الكلى. كما أنها مناسبة لمرضى الكلى نظرًا لاحتوائها على كمية قليلة من البوتاسيوم، ما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى الكلى المزمنة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الكابوتشا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساهم البوتاسيوم الموجود في الكابوتشا في خفض ضغط الدم، ما يدعم صحة القلب.

اقرأ ايضا:

تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. احذر تناول هذه المشروبات

موجود في كل بيت.. تناول هذا المشروب صباحا يحمي من السرطان

هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول التين البرشومي

عدو صامت يهدد كبدك.. أطعمة شائعة تتسبب في تلفه

تظهر على العينين.. 4 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول