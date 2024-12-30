يحارب الكوليسترول ويحمي الكبد.. مشروب أحمر يعالج الكحة ويخفض ضغط الدم

كتب- أحمد الضبع:

الكركديه نبات أحمر ذو تاريخ طويل في الاستخدام الغذائي والعلاجي عبر العديد من الثقافات، ويعود استخدامه لقرون طويلة في مجالات الطب التقليدي، خلال الاستفادة من بذوره وزهوره وأوراقه وجذوره لعلاج العديد من الحالات.

ويتميز الكركديه بشعبية خاصة في مناطق غرب إفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي، أما بالنسبة لفوائده الصحية، فقد أشار موقع "Cleveland Clinic" الأمريكي إلى عدة استخدامات طبية مهمة له، تشمل:

1- حماية الجسم من الأمراض بمضادات الأكسدة.

2- علاج الكحة والتهاب الجهاز التنفسي.

3- خفض ضغط الدم.

4- خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

5- تعزيز فقدان الوزن.

6- محاربة البكتيريا.

7- دعم صحة الكبد.

كما يحتوي شاي الكركديه على كميات صغيرة من المعادن المفيدة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

من جانب آخر، أفاد موقع "Harvard Medical School" بأن الكركديه يقدم فوائد مضادة للفيروسات، كما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل مادة "الأنثوسيان" المضادة للأكسدة، وقد أثبتت الدراسات فعاليته في مقاومة بعض سلالات إنفلونزا الطيور.

أما فيما يتعلق بالأمان، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تعتبر الكركديه آمنًا عند استخدامه في الطعام، ولكن قد يسبب رد فعل تحسسي لدى بعض الأفراد.

يمكن استهلاك الكركديه بثلاثة أشكال رئيسية كالآتي:

الشاي

عن طريق نقع براعم الكركديه المجففة في الماء المغلي.

البودرة

يتم شراء مسحوق الكركديه واستخدامه في مشروبات أو خلطه مع الماء.

المستخلص

سائل مركز يُباع في المتاجر ويستخدم في التحضير.

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