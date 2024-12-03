للرجال عادات تخفض هرمون الذكورة وتهدد خصوبتك.. احذرها

كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من العادات اليومية التي تلحق الضرر بصحة الرجال، ويمكنها أن تسبب انخفاض في هرمون الذكورة، وتهدد الخصوبة.

وبحسب ما ذكره موقعي onlymyhealth، eternalhospital، إليك أبرز العادات الضارة التي تؤثر صحة الرجل.



1- التدخين:

يزيد التبغ الموجود في السجائر من خطر تلف الحيوانات المنوية، ويلحق الضرر بجودتها وعددها، كما أن يؤثر على مستوى هرمون الذكورة، ما يرفع خطر الإصابة بتأخر الإنجاب.

2- الإفراط في شرب الكحول:



يقلل الكحول من إنتاج هرمون التستوستيرون، ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية وعددها، ويزيد من خطر الإصابة بالعجز الجنسي.



3- السمنة:



ترتبط السمنة بارتفاع مستويات هرمون الاستروجين وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل الانتصاب، كما تؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية.

4- التعرض إلى الضغط النفسي:

يؤدي الإجهاد المزمن إلى اختلال توازن الهرمونات، بما في ذلك هرمون التستوستيرون، كما يضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، ويسبب الأرق واضطرابات النوم، مما يؤثر على الصحة العامة.

5- ارتفاع درجة حرارة الخصيتين:



يؤدي الجلوس لفترات طويلة، واستخدام الحمامات الساخنة، وارتداء الملابس الضيقة إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، مما يؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية ويؤثر على عددها وجودتها، كما تزيد من خطر الإصابة بالعقم، كما أنها تؤثر على مستويات هرمون الذكورة بالسلب.

6- قلة النشاط البدني:



عدم ممارسة أنشطة رياضية، تؤدي إلى زيادة الوزن، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وضعف الدورة الدموية ما يؤثر على جودة الانتصاب، ويزداد خطر الإصابة بتأخر الإنجاب.





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