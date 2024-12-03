النقرس.. نظام غذائي فعال للسيطرة على المرض

النقرس من الأمراض المزمنة التي تؤثر على المفاصل، وخاصة مفصل إصبع القدم الكبير، وتسبب له التورم والألم الشديد.

وهناك العديد من العوامل النظام الغذائي غير الصحي، وفقا لما ورد في صيحفة " فيستي. رو" الروسية.

النظام الغذائي والوقاية من النقرس:

أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الوقاية من مرض النقرس وعلاجه.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس المتكررة.

أطعمة مفيدة لمرضى النقرس:

- الأطعمة الغنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، من أفضل الأنظمة الغذائية لمرضى النقرس، فهي تساعد على خفض الوزن والحد من الالتهابات، وتحسين الصحة العامة.

- شرب القهوة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنقرس، بفضل احتوائها على نسبة من الكافيين.

- الكرز من الفواكه المفيدة جدًا لمرضى النقرس، حيث يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك وتقليل الالتهاب.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي، حيث تساعد على تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل الحمضيات والبروكلي والفلفل الحلو.

كما تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهاب.

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