تجنب القيلولة في هذا الوقت يوميا لنوم أفضل

أخذ القيلولة في وقت محدد يوميا قد يسبب صعوبة النوم في الليل، وقد يواجه كثيرون مشكلة في النوم لأسباب مختلفة، مثل التوتر والقلق والمرض وتغيرات الطقس، ما يجعل الحصول على نوم كاف أمرا صعبا في بعض الأحيان.

ولحل هذه المشكلة قد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة خلال النهار لتعويض نقص النوم الليلي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتصبح هذه العادة أكثر شيوعا خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس البارد وطول الليل، إضافة إلى الأمراض الموسمية.

كما أن الإفراط في الطعام قد يجعل البعض يشعر بالنعاس ويعزز من رغبتهم في أخذ قيلولة.

وبالرغم من فوائد القيلولة القصيرة إلا أنه يجب الانتباه إلى توقيت هذه القيلولة، خاصة عند تخصيصها بعد الساعة 3 مساء، ما قد يؤثر سلبا على نومك في الليل.

ومن الأفضل أخذ قيلولة قبل موعد النوم بـ8 ساعات على الأقل لتجنب أي تأثيرات سلبية.

والقيلولة بعد الغداء هي الخيار الأنسب، حيث يرتبط هذا النوع من القيلولة بالإيقاع اليومي للجسم، الذي يشهد ذروتين للنعاس: الأولى في الليل والأخرى في فترة ما بعد الظهر.

كما أن القيلولة المثالية تكون في فترة ما بعد الظهر، ولكن بعد الساعة 3 مساء قد تؤدي إلى صعوبة في النوم العميق ليلا.

ووقت القيلولة يعتمد على عدة عوامل، مثل حاجتك للنوم وجدول نومك وعملك، بالإضافة إلى العمر واستخدام الأدوية.

وفيما يتعلق بمدة القيلولة، يوصي خبراء النوم بمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.

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