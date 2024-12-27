تظهر في الأعضاء التناسلية.. علامة خفية تشير للإصابة بالسرطان

كتب- أحمد الضبع:

كشفت تقارير طبية حديثة عن علامة غير معروفة تشير إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة الذي يصيب الأعضاء التناسلية.

الشعور بحكة أو تورم

ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، يمكن أن يكون الشعور بحكة أو تورم في منطقة الأعضاء التناسلية أحد الأعراض التي تترافق مع السرطان.

وأكد الخبراء أن هذه الأعراض تكون في البداية خفيفة، لكنها تتفاقم مع مرور الوقت إذا كانت مرتبطة بالأورام.

ويشير الأطباء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تورم أو شعور غير مريح في هذه المنطقة ينبغي عليهم استشارة الأطباء في أقرب وقت، حيث يمكن أن تكون هذه العلامات مرتبطة بسرطان الأعضاء التناسلية مثل سرطان المهبل، عنق الرحم، أو الأعضاء التناسلية الأخرى.

علامات أخرى يجب الانتباه

وأوضح الأطباء أن العلامات الأخرى التي يجب الانتباه لها تشمل نزيف غير طبيعي من الأعضاء التناسلية، أو تغيرات في لون الجلد، أو ظهور نتوءات غير مألوفة في منطقة الأعضاء التناسلية.

الدكتورة سارة جونسون، أخصائية أمراض النساء في مركز السرطان الأمريكي، أكدت أن السرطان في هذه المنطقة من الجسم قد لا يُظهر أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، ولذلك يُنصح بإجراء فحوصات منتظمة للكشف المبكر عن أي تغييرات غير طبيعية في الجسم.

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