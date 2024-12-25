كارثية.. 5 أطعمة صحية تسبب زيادة وزنك بشكل صادم

كتب – سيد متولي

لا تعني كلمة "صحي" الشيء نفسه بالنسبة للجميع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتغذية، في حين قد يرى البعض أن النظام الغذائي الغني بالبروتين صحي، قد يعطي آخرون الأولوية للأكل النباتي، وينطبق الشيء نفسه على الأطعمة - لا يوجد تعريف عالمي لـ "صحي"، ولكن العديد من الأطعمة تكتسب هذه التسمية بناءً على فوائدها الملموسة.

ومع ذلك، فإن العديد من الأطعمة والمشروبات التي يتم تسويقها على أنها صحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال، بحسب eatthis.

إليك 5 أطعمة "صحية" يمكنها أن تزيد وزنك بالفعل، وهي:

سلطة الفواكه

من الأطعمة التي يُنظر إليها على أنها صحية، وهي مليئة بالفواكه، لكنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، يوجد الكثير من السكر بشكل طبيعي في الفاكهة، ولكن السكر المضاف المستخدم لتحلية الطبق يمكن أن يشكل مشكلة لمحيط خصرك، ناهيك عن أن عدد السعرات الحرارية التي قد يتجاوز 600 سعر حراري اعتمادًا على الإضافات، يمكن أن يجعلك هذا الطعام تتجاوز احتياجاتك من السعرات الحرارية بسرعة كبيرة.

الجرانولا

ربما يكون الجرانولا أحد أقدم الأطعمة المصنعة التي تتمتع بسمعة طيبة لكونه صحيًا، وهو عبارة عن مزيج من الشوفان والمكسرات والبذور والفواكه المجففة، وفي حين أن كل من هذه الأطعمة توفر فوائد صحية فريدة خاصة بها، فإن الجانب السلبي للجرانولا يأتي في الغالب من السكر المضاف والزيت المستخدم، ويؤدي الجمع بين هذه المكونات إلى إنتاج طعام عالي السعرات الحرارية، وغالبًا ما يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف وقليل من البروتين.

ألواح البروتين

تعتبر ألواح البروتين من الأطعمة المريحة التي يمكن استخدامها في بعض الأحيان كبديل لوجبة كاملة، كما أنها قد تتسبب في زيادة وزنك، ورغم أنها توفر العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والألياف، إلا أنها قد تكون أيضًا مصدرًا كثيفًا للسعرات الحرارية وتحتوي على سكر مضاف.

دقيق الشوفان المنكه

يعد دقيق الشوفان مصدرًا رائعًا للألياف، كما يحتوي أيضًا على بعض البروتينات النباتية، ويمكن دمجه مع الدهون الصحية، مثل المكسرات وزبدة الجوز، والفواكه لإنشاء وجبة إفطار سريعة ومتوازنة، ومع ذلك، فإن الخيارات التي تحتوي على نكهات تأتي عادةً مع عدة جرامات من السكر المضاف، ما يجعلها طعامًا يمكن أن يساعد في زيادة الوزن.

زبادي بنكهة

يمكن أن يكون الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتين، ويوفر عناصر غذائية مهمة، مثل الكالسيوم، ومع ذلك، يمكن أن يوفر الزبادي المنكه أيضًا كمية صادمة من السكر المضاف، ويساهم هذا السكر في السعرات الحرارية الفارغة، ما يجعله خيارًا أقل إشباعًا، ومن المرجح أن يساهم في زيادة الوزن.







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