8 فواكه تحمي من سرطان القولون ويقوي مناعتك

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فليندرز أن التغييرات الغذائية البسيطة في عادات الأكل يمكن أن يسهم في الوقاية من سرطان القولون.

وأوضحت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 15%، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأكدت الدراسة على أهمية تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في الوجبات اليومية.

كما تعزز الأطعمة الغنية بالألياف بكتيريا الأمعاء الصحية، ما يساعد على تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ولكن تناول الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والمصنعة والكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية يزيد من الإصابة بسرطان القولون بنسبة 14%.

ولكن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة عانوا من خطر أقل بنسبة 17% للإصابة بسرطان القولون.

وتتمثل الفواكه التي تحمي من سرطان القولون: "البرتقال والتفاح والفراولة والكيوي والجوافة والأناناس والمانجو والكريز".

ويمكن أن يساعد تناول الأكلات الغنية بالألياف والأطعمة النباتية مع الحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية في حماية الصحة على المدى الطويل.

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