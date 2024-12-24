6 أعراض غير متوقعة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

سرطان الكبد هو مرض خطير، ويمكن أن يتطور بصمت في المراحل المبكرة، ومع ذلك هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة والتي غالبا ما يتم تجاهلها.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" المعني بالصحي، يبدأ سرطان الكبد في خلايا الكبد، وينتج عن ذلك الشعور بالأعراض التالية:

الأعراض غير المتوقعة لسرطان الكبد

الحكة المستمرة.

تغيرات في الوزن.

تعب شديد.

فقدان الشهية.

ألم في العظام.

كدمات أو نزيف.

إذا كنت تعاني أي من تلك الأعراض عليك استشارة للطبيب على الفور.

طرق الوقاية

التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي.

الحد من شرب الكحوليات.

الحفاظ على وزنك صحي.

تناول طعام صحي.

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