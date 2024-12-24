5 نصائح صحية لنظام غذائي متوازن

كشفت الدكتورة الروسية ناتاليا بافلوفيتش، أخصائية الغدد الصماء، عن أهمية التغذية الصحية في الحفاظ على الصحة العامة.

وأشارت إلى أن ما يتناوله المرء من طعام يؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي، وجودة النوم، ومستويات التوتر.

قدمت الدكتورة مجموعة من النصائح العملية لتحسين النظام الغذائي، والتي تشمل:

التوازن الغذائي

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على التوازن الصحيح من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، هذه العناصر الغذائية الثلاثة تزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه، وفقا لما ورد في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

توقيت الوجبات

يؤثر توقيت تناول الوجبات على عملية التمثيل الغذائي، فمثلاً، تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة يساعد على زيادة الأداء، بينما تناول وجبة دسمة قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات

يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الحد من الأطعمة المصنعة

من الضروري تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون المشبعة.

التغذية الصحية والتوتر

أشارت إلى أهمية التغذية الصحية في إدارة التوتر فالأطعمة الغنية بالمغذيات تساعد على تنظيم المزاج وتحسين النوم، ما يُسهم في تقليل الشعور بالتوتر والقلق.

كما توصي بإضافة الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي إلى النظام الغذائي، حيث تساعد على تحسين صحة الأمعاء وبالتالي تحسين الصحة العامة والمزاج.

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