العدو الأول للقلب والسكر.. الإكثار من هذا المشروب يدمر صحتك

كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، بفضل مذاقها اللذيذ والمُنعش، ولكن، هل تساءلت يوما عن كيف تؤثر على صحة قلبك ومستويات السكر؟

المشروبات الغازية والسكري:

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، وخاصة الفركتوز، الذي يمتصه الجسم بسرعة كبيرة، هذا الارتفاع المفاجئ يدفع الجسم لإنتاج كميات أكبر من الأنسولين لمحاولة السيطرة على هذه الزيادة.

مع مرور الوقت، يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وفقا لموقع "healthline".

المشروبات الغازية وأمراض القلب:

بالإضافة إلى تأثيرها على مستويات السكر في الدم، تُسهم المشروبات الغازية بشكل كبير في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل احتوائها على كمية كبيرة من السكريات.

كما أن الأحماض الموجودة في هذه المشروبات تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتزيد من خطر تصلب الشرايين.

أضرار أخرى للإفراط في تناول المشروبات الغازية:

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

تسوس الأسنان.

النقرس.

زيادة خطر الإصابة بالخرف.

تراكم الدهون في الكبد.

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