حسام موافي يكشف 4 أسباب خفية لـ القولون العصبي

كتبت- أسماء مرسي:

القولون العصبي من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج والألم وعدم الراحة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب خفية تكمن وراء هذا المرض الشائع.

قال أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن التوتر والاكتئاب والإجهاد وحركة الأمعاء غير المنتظمة هي من أهم العوامل التي تُسهم في ظهور أعراض القولون العصبي.

وأوضح أن هذه الأعراض قد تشبه أعراض أمراض أخرى، مثل تقرحات القولون وسرطان القولون، ما يستدعي إجراء المنظار، لتحديد العلاج المناسب.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض وطرق الوقاية من القولون العصبي.

أعراض القولون العصبي:

آلام أو تقلصات في البطن.

غازات البطن.

الانتفاخ .​

الإسهال أو الإمساك.

مخاط في البراز.

الشعور بأنك غير قادر على إفراغ أمعائك بعد التبرز.

طرق الوقاية

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضروات.

التقليل من تناول منتجات الألبان.

تجنب تناول الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن، مثل الفاصوليا والقرنبيط والكرنب.

شرب كميات كبيرة من الماء.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ممارسة تقنيات الاسترخاء.

الحصول على قسط كاف من النوم.

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