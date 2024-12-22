ما خطورة التسمم بالعطور؟

التسمم بالعطور خطيرا جدا، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكحول (95 -96 %) ومواد كيميائية أخرى، مثل الزيوت العطرية ومركبات سامة محتملة.

ويمكن أن يسبب استنشاق العطر التسمم ويؤثر على الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتتضمن الأعراض: الغثيان والقيء والدوخة والتشنجات وانخفاض الوعي والغيبوبة.

كما أن الجرعة الكبيرة يمكن أن تسبب التسمم بالكحول، بما فيها فشل القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن يؤدي دخول 30-50 مليمترا من سائل العطور إلى الجسم إلى تسمم خطير لدى الشخص البالغ.

وقد تختلف الكمية من شخص إلى آخر اعتمادا على الخصائص الشخصية (الوزن والعمر والصحة).

ولكن يمكن أن يكون تجاوز 100 مليلتر مميتا لشخص بالغ، وذلك بسبب التركيز العالي للكحول والمواد السامة التي تضر بالأعضاء الداخلية، لذلك يجب في حالة التسمم بالعطر، استدعاء سيارة الإسعاف فورا.

والتهوية الجيدة ووضع الشخص على أحد جانبيه لتجنب اختناقه في حالة التقيؤ، وإعطائه الكثير من الماء كمحاولة لغسل معدته.

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