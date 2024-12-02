5 علامات غريبة ومفاجئة لنقص المغنيسيوم.. راقبها جيدا

كتبت- شيماء مرسي

نقص المغنيسيوم من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

والمغنيسيوم قد يسهم في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وصحة العظام والحفاظ على الصحة بشكل عام، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، فإن نقص هذا العنصر الغذائي المهم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من الأعراض الغريبة والمفاجئة، وتتضمن بعض العلامات ما يلي:

الحساسية للأصوات العالية:

قد يسبب نقص المغنيسيوم في الشعور بحساسية متزايدة للأصوات العالية، كما إنه يؤثر على وظيفة خلايا شعر الأذن الداخلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتلف بسبب الضوضاء وقد يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط السمع، حيث تبدو حتى الأصوات العادية عالية بشكل غير مريح.

كما أن النقص البسيط يسبب حساسية شديدة للضوضاء والقلق والتهيج والاكتئاب العقلي والارتباك والرعشة والأرق وضعف العضلات وتشنجات أصابع القدمين أو الساقين.

وذلك يحدث لأن المغنيسيوم يؤدي دورا مهما في تنظيم تدفق الكالسيوم داخل هذه الخلايا، وهو أمر ضروري لإدراك الصوت.

تغيرات الشخصية والارتباك:

يؤثر نقص المغنيسيوم بشكل كبير على الصحة العقلية، ما يؤدي إلى اضطرابات المزاج، وزيادة التوتر، والاكتئاب، والقلق الشديد.

ويؤثر هذا المعدن الأساسي أيضا على وظائف المخ والحالة المزاجية والإشارات العصبية لدى العديد من الأشخاص.

كما أن المغنيسيوم ضروري لعمل الأعصاب بشكل سليم، لذا فإن نقصه يؤدي إلى زيادة الإثارة في الجهاز العصبي وتقلبات المزاج.

ارتعاش الجفون:

يؤدي نقص المغنيسيوم في الجسم إلى تقلصات العضلات، ما يسبب ارتعاش الجفون بشكل مستمر.

حساسية البرد:

نقص المغنيسيوم في الجسم يزيد من حساسية الجسم للبرد، ويحدث هذا لأن دور هذا المعدن في وظائف العضلات والدورة الدموية مرتفع للغاية، ولكن عندما ينخفض في الجسم، فإن هذا يؤدي إلى ضعف تدفق الدم.

ويمكن أن يكون الشعور بالبرودة في الأطراف وخاصة اليدين والقدمين مصحوبا أيضا بتشنجات عضلية.

اشتهاء للشوكولاتة:

الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة بشكل مستمر تعد مؤشرا كبيرا على نقص المغنيسيوم، وهو العنصر المطلوب لأكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم.

اقرأ أيضا:

منها نقص الحديد.. 10 أعراض شائعة لنقص فيتامين سي

7 أضرار مفاجئة لتناول الفول والطعمية يوميا.. أحدها خطير

تظهر عند الشباب.. 10 أعراض مبكرة تخبرك أنك مصاب بالسكري

ما تأثير تناول الفول بالبيض يوميًا على الجسم

يقوي القلب ويحارب الكوليسترول.. طعام يقي من مرض السكري