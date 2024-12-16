صديقة القلب.. فاكهة تقوي مناعتك وتحارب الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعد البرتقال من الفواكه الشتوية اللذيذة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية، خاصة في ما يتعلق بصحة القلب والكوليسترول.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن البرتقال غني بفيتامين سي والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة القلب.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن البرتقال يحتوي على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، كما يسهم في خفض ضغط الدم.

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة فوائد أخرى لهذه الفاكهة الشتوية ذات اللون البرتقالي، والتي تتضمن ما يلي:

تعزيز مناعة الجسم.

الوقاية من نزلات البرد.

تحسين صحة القلب.

ترطيب الجسم.

الوقاية من الجفاف.

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