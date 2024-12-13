علامة على وجهه امرأة تكشف عن إصابتها بالسرطان- احذر الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن البثور قد تكون غير ضارة في العادة وغالبا ما تكون ناجمة عن تغيرات هرمونية تلتئم بمرور الوقت، إلا إنها في بعض الحالات قد تكون علامة على أمراض خطيرة.

ومع ذلك، تم تشخيص امرأة أسترالية تدعى "راشيل أوليفيا" مصابة ببثور في وجهها بسرطان الجلد، وفقا لموقع "news18".

واستبعدت البالغة من العمر 32 عاما أن البثور الحمراء الصغيرة الموجودة على جبهتها أنها علامة على مرض خطير، ولكن عندما استمر البثور التقشر ولم تلتئم، قررت الذهاب إلى الطبيب الذي أخبرها بإصابتها بسرطان الجلد.

وأوضحت راشيل أنها تعرضت لبعض حروق الشمس الشديدة عندما كانت مراهقة، وساهم ذلك في تطور سرطان الخلايا القاعدية (BCC)، وهو شكل سرطان الجلد الذي تم تشخيص إصابتها به.

ويحدث هذا النوع من السرطان بسبب تلف الحمض النووي للخلايا القاعدية في البشرة وهي الطبقة العليا.

ويظهر سرطان الخلايا القاعدية (BCC) عادة على شكل كتلة شمعية بيضاء أو بنية متقشرة ويعتبر خطيرا خاصة عندما يظهر على الوجه.

ولحسن الحظ، لم يكن تشخيص راشيل هو الورم الميلانيني، وهو الشكل الأكثر عدوانية من سرطان الجلد.

وقالت راشيل: "شعرت بالارتياح لأنه لم يكن ورما خبيثا، ولكني شعرت أيضا بالصدمة لأنني ما زلت مصابة بالسرطان".

وتخضع راشيل للعلاج من سرطان الخلايا القاعدية.

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