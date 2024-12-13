حالة الأسنان واللثة تكشف عن 4 مشكلات صحية خطيرة

أوضح مايكل كاي طبيب الأسنان الأسترالية عن أن فحص صحة الفم قد يكشف عن مشكلات صحية تهدد الحياة، مثل الوفاة أثناء النوم أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما أن حالة الأسنان واللثة قد تكشف عن مجموعة من المشكلات الصحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفيما يلي 4 حالات قد يكتشفها طبيب الأسنان من خلال فحص الفم:

مرض السكري

يؤثر بشكل كبير على صحة اللثة، لذا فإن الأشخاص المصابين بالسكري أو لديه استعداد للإصابة به قد يعانون عادة من مشكلات اللثة، مثل الالتهاب أو النزيف.

انقطاع النفس أثناء النوم

يمكن لفحص الأسنان أن يكشف إذا كنت تتنفس من فمك أو أن لديك مشكلات في التنفس أثناء النوم.

ويعد الأشخاص الذين يتنفسون من الفم أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يمكن أن يكون مميتا إذا ترك دون علاج.

وعادة ما تظهر على أسنان هؤلاء الأشخاص علامات صرير الأسنان، وقد تكون اللثة حمراء. كما أن ملامح الوجه قد تشير إلى اضطراب النوم، مثل الفك السفلي القصير أو الوجه الممدود.

الأمراض المناعية الذاتية

مثل متلازمة القولون العصبي، يمكن أن تسبب جفافا شديدا في الفم، كما أن القروح الحمراء داخل الفم قد تشير إلى مرض كرون أو الذئبة.

العادات الغذائية والتدخين

يستطيع طبيب الأسنان أيضا معرفة الكثير عن عاداتك الغذائية من خلال فحص الفم، ويظهر على أسنان الأشخاص الذين يشربون الكحول أو القهوة السوداء بانتظام بقعا مميزة، على سبيل المثال، يرتبط بشكل رئيسي بتسوس الأسنان، في حين أن الأطعمة الحمضية تسبب تآكل المينا.

كما يمكن أن تكشف الحالة العامة للأسنان واللثة عن تأثيرات التدخين، الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي تسبب في فقدان مدحت شلبي وزنه؟- احذر هذه الأعراض

في مطبخك.. مشروب بسيط يحارب السرطان ويحمي الكبد

3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟

فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية في منزلها (فيديو وصور)

15 صورة لأغرب 6 زهور في العالم- لن تتخيل شكلها