7 أطعمة غنية بالكوليسترول عدو خفي لأعضاء جسمك وأنت لا تعلم

كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية تنتجها الكبد بشكل طبيعي، وتوجد أيضا في بعض الأطعمة، رغم أهميته لبعض وظائف الجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته في الدم يؤثر سلبا على أعضاء الجسم.

وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"webmd" أطعمة غنية بالكوليسترول عدو خفي لأعضاء جسمك وأنت لا تعلم.

منتجات الألبان كاملة الدسم

تتميز منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب والزبادي والجبن بطعمها الغني وقيمتها الغذائية العالية، حيث توفر كميات كبيرة من البروتين والكالسيوم الضروريين لصحة العظام والأسنان، ومع ذلك، فإن هذه المنتجات تحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

اللحوم الحمراء

مصدرا ممتازًا للبروتين والحديد، ولكنها غنية بنسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد.

اللحوم المصنعة

من الأطعمة الغنية بكمية عالية من الكوليسترول، الذي يتسبب في زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول الضار.

الأطعمة المقلية

غنية بكمية كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وذلك لأن يتم قليها في زيوت عميقة، ما يجعلها غير صحية على الإطلاق.

المخبوزات والحلويات

تحتوي العديد من المخبوزات والحلويات التجارية على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تُسهم في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن السكريات المضافة الموجودة في هذه الأطعمة تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية والإصابة بامراض القلب.

لحوم الأعضاء

لحوم الأعضاء مثل الكبد غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، ولكنها تحتوي أيضا على كميات عالية من الكوليسترول.

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة مريحة وسريعة التحضير، ولكنها عالية في الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتوي على كميات كبيرة من الكوليسترول، ما يجعلها خيارا سيئا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.

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