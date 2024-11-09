دراسة: هذا النوع من المكسرات وقود للعضلاتك

هل تعاني من آلام العضلات المرهقة بعد التمرين؟ هل تبحث عن طريقة طبيعية لتسريع عملية التعافي؟ قد يكون الحل بين يديك في حفنة من اللوز، و أظهرت دراسات حديثة أن اللوز يمتلك خصائص فريدة تساعد في تخفيف آلام العضلات وتسريع عملية الإصلاح.

ووفق صحيفة "ميرور" وجدت دراسة أجراها فريق من الباحثين بقيادة أستاذ التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة سان دييجو الأمريكية، مارك كيرن، أن المشاركين الذين تناولوا 60 جراما من اللوز يوميا لمدة 8 أسابيع، شهدوا تحسنا أكبر في عملية التعافي مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من البريتزل (نوع من المخبوزات غالبا ما يكون مغطى بالملح) من حيث السعرات الحرارية.

وفي ضوء ذلك قال كيرن: "اللوز يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساهم في دعم التعافي من التمارين الرياضية، مثل البروتينات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية".

يجدر أن اللوز يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول.