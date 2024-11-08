هذا ما يحدث لجسمك عند زيادة مدة النوم!

أثبتت الدراسة أن النوم يؤدي دوراً حيوياً في صحتنا العقلية والجسدية، خلال النوم، يقوم الدماغ بإصلاح نفسه وتنظيم الهرمونات التي تؤثر على المزاج والشهية، كما أن النوم يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحسين الذاكرة والتركيز.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ميديكال إكسبريس، وتستهدف الدراسة استكشاف كيفية تأثير الزيادة الطفيفة في مدة النوم على الصحة العقلية، مستندة إلى مفهوم علم النفس الإيجابي، الذي يركز على كيفية تعزيز النوم للرفاهية النفسية بشكل نشط.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقسيم مجموعة من الشباب إلى ثلاث مجموعات: مجموعة نامت مبكراً، ومجموعة تأخرت في النوم، ومجموعة حافظت على روتين نومها المعتاد، وبعد فترة من الزمن، لاحظ الباحثون تحسناً ملحوظاً في صحة المجموعة التي نامت مبكراً، حيث شعروا بزيادة في الشعور بالامتنان، وتحسن في علاقاتهم الاجتماعية، وزيادة في الإنتاجية.

لماذا يؤثر النوم على سعادتنا؟

أثبتت الدراسة أن النوم يؤدي دوراً حيوياً في صحتنا العقلية والجسدية، خلال النوم، يقوم الدماغ بإصلاح نفسه وتنظيم الهرمونات التي تؤثر على المزاج والشهية. كما أن النوم يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحسين الذاكرة والتركيز.

ودعما لهذه الفكرة، أجريت دراسة شملت 2837 بالغا بمتوسط عمر 55 عاما، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون بين 7 إلى 9 ساعات يوميا، والذين يتمتعون بنوم جيد، كانوا أكثر عرضة للتبرع للأعمال الخيرية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 45%.

وتوفر هذه الدراسة دليلا جديدا على أن النوم ليس مجرد وسيلة لتعزيز اليقظة خلال اليوم، بل له تأثير كبير على الصحة النفسية والسلوكيات الاجتماعية.

كيف تحسن جودة نومك؟

حدد وقتاً ثابتاً للنوم والاستيقاظ

تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

مارس التمارين الرياضية بانتظام

تجنب الكافيين والنيكوتين

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