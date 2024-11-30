الاستيقاظ على صوت المنبه.. هذا ما يفعله بـ ضغط الدم

كتب – سيد متولي

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الاستيقاظ على صوت المنبه، لكن هل تعرف تأثير هذه العادة على مستويات ضغط الدم؟.

وبحسب دراسة أجراها طالب تمريض في جامعة فيرجينيا الصحية، فإن الاستيقاظ على صوت المنبه قد يرفع مستويات ضغط الدم في الصباح، وفقا لموقع OnlyMyHealth.

وشملت الدراسة 32 مشاركا ارتدوا ساعات ذكية وأجهزة قياس ضغط الدم على مدار يومين، في اليوم الأول، استيقظوا بشكل طبيعي، وفي اليوم الثاني، استيقظوا على منبه محدد مسبقا.

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين أجبروا على الاستيقاظ على صوت المنبه كان لديهم ضغط دم صباحي أعلى بنسبة 74٪ من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي.

سر ارتباط المنبه بارتفاع ضغط الدم

صوت المنبه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، إذ أنه يحفز الجهاز العصبي الودي، وهو شبكة من الأعصاب التي تنشط استجابة الجسم "للقتال أو الهروب"، ، ويفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يعطل دورة النوم الطبيعية في الجسم.

نصائح مهمة

الالتزام بروتين نوم منتظم

الالتزم بنظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة

ضع سريرك في وضع يتيح لك التعرض لأشعة الشمس بشكل مثالي لإيقاظك.

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