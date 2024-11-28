5 أعراض الإقل شهرة لمرضي الكبد

بجانب الأعراض المعروفة لمرض الكبد مثل اليرقان وتورم البطن، هناك أعراض أخرى أقل شيوعًا ولكنها قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الكبد، وفقا لـ medicalxpress.

تغيرات في الأظافر

تعجر الأصابع

قد تلاحظ سماكة الجلد تحت الأظافر وتضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر لأسفل.

زيادة ليونة الأظافر

قد تصبح أظافرك أكثر ليونة وهشة.

تغير لون الأظافر

قد تلاحظ ظهور بقع بيضاء أو خطوط على أظافرك.

حكة شديدة

قد تعاني من حكة مستمرة في جميع أنحاء الجسم، خاصة بعد الاستحمام.

تزداد الحكة عادةً في الليل وتؤثر على نوعية نومك.

تغيرات جلدية

اصفرار الجلد

قد يظهر اصفرار خفيف في الجلد، خاصة في راحة اليد وباطن القدم.

كدمات سهلة

قد تلاحظ ظهور كدمات بسهولة حتى بعد إصابات طفيفة.

احمرار راحة اليد

قد تصبح راحة يديك حمراء بشكل غير طبيعية

تغيرات في الحالة المزاجية

اكتئاب

قد تشعر بالاكتئاب والقلق بشكل متكرر.

ارتباك

قد تواجه صعوبة في التركيز والتذكر.

اضطرابات النوم

قد تعاني من الأرق أو النعاس المفرط.

فقدان الشهية وضعف عام:

قد تفقد شهيتك بشكل ملحوظ وتشعر بالغثيان والقيء.

قد تشعر بالتعب والإرهاق المستمر.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

ألم في البطن

فقدان الوزن غير المبرر

براز داكن اللون

بول فاتح اللون

تورم في الساقين

الوقاية من أمراض الكبد

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

تلقي التطعيمات ضد التهاب الكبد الفيروسي (A و B)

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