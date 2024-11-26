4 فيتامينات نقصها في جسمك يهددك بهذه الأمراض الخطيرة.. انقذ نفسك

كتبت- نرمين ضيف الله

يعرف نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم على أنه مشكلة صحية خطيرة، تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الفيتامينات الأساسية.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن نقص تلك الفيتامينات والمعادن يمكن أن يسبب مشكلات صحية، تختلف على حسب شدتها ومدى احتياج الجسم لها.

وأوضحت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن فيتامين د وفيتامين E وفيتامين b12، وفيتامين b 6 من أكثر أنواع الفيتامينات شيوعا في النقص، والتي الجسم يفقدها بسهولة، نتيجة سوء التغذية واتباع نظام غذائي غير صحي.

ما مخاطر نقص فيتامي D؟

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" المعني بالصحة، من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين D، حين يكون مستوى فيتامين D في جسمك منخفضًا للغاية، في أن تصبح عظامك ضعيفة أو هشة أو مشوهة.

كما أن فيتامين D يلعب دورًا أيضًا في إنتاج الأنسولين وفي الوظائف المناعية، وكيفية ارتباط ذلك بالوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان، ولكن هذا الأمر لا يزال قيد البحث.

ما مخاطر نقص فيتامين b12؟

ينتج عن نقص فيتامين B-12 فقر الدم في خلايا الدم الحمراء السليمة، نتيجة نقص كميات كبيرة من هذا الفيتامين والفولات عن المعدل الطبيعي.

مخاطر نقص فيتامين b6

التهابات في الجلد.

طفح جلدي في فروة الرأس.

بثور دهنية على الوجه.

الأنميا.

مشكلات الذاكرة.

مشاكل في المزاج.

ما مخاطر نقص فيتامينE؟

ضعف العضلات.

ضعف المناعة.

تساقط الشعر.

مشكلات في الجهاز العصبي.

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