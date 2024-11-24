لطلاب المدارس.. أطعمة ومشروبات تضر صحتك

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تشكل خطر على صحة طلاب المدارس، ويجب تجنبها، وذلك ما كشفت الدكتورة يلينا بوزدنياكوفا أخصائية طب الأطفال.

وتقول: "لا ينبغي على تلاميذ المدارس تناول الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية المحلاة، كما أن المايونيز وصلصة الكاتشب (Ketchup) غير مرغوب فيهما لأن هذه المنتجات تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي وتناولها يسبب زيادة زيادة الوزن عند الأطفال"، نقلا عن نوفوستي.

ووفقا لها، تناول المنتجات المذكورة أعلاه لا يسبب مشكلات صحية قصيرة المدى فقط، بل يؤدي أيضا إلى الإصابة أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والتهاب الاثني عشر.

وتقول: "وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الأطعمة في البنكرياس. أما مشروبات الطاقة فتشكل خطورة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية".

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