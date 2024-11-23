بعد التعافي من نزلة البرد.. احذر علامة تستدعي زيارة الطبيب

كتب – سيد متولي

يعاني كثيرون من الإصابة بنزلة برد خاصة في فترة تقلبات الطقس، لكن البعض قد يتعرض لمضاعفات تستدعي زيارة الطبيب من أجل تحديد العلاج المناسب والمساعدة على التعافي سريعا.

وبحسب موقع OnlyMyHealth، هناك علامة تستدعي زيارة الطبيب بعد التعافي من نزلة البرد، وهي السعال الشديد غير العادي.

ويمكن أن يستمر السعال حتى بعد التعافي من نزلات البرد، وقد ينتج عن عوامل مختلفة، إما مرتبطة بنزلة البرد السابقة أو نابعة من مشكلة صحية أخرى، مثل:

الجسيمات الفيروسية المتبقية

بعد الإصابة بالعدوى، من المرجح أن تظل الفيروسيات في الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى سعال مستمر، وغالبا ما يكون نتيجة لاستجابة الجسم الطبيعية لطرد هذه الجزيئات، مسببا الالتهاب في الحلق والتهيج.

التنقيط الأنفي الخلفي

أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد والحساسية والالتهابات، ويتميز بتسرب المخاط من الأنف أو الجيوب الأنفية باستمرار إلى أسفل الحلق.

الحساسية

يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى السعال المستمر، حيث يمكن للمواد المسببة للحساسية أن تهيج مجرى الهواء وتؤدي إلى حدوث ردة فعل السعال.

ضعف المناعة

ضعف المناعة، يؤدي إلى تأخير التعافي من نزلات البرد، وظهور أعراض مزمنة مثل السعال.

متى تزور الطبيب؟

السعال بعد البرد

إذا استمر لأكثر من 8 أسابيع، ويعطل النوم أو الأنشطة اليومية، ويسبب الكحة الدموية أو الصفير.

إذا كان مصحوبا بالحمى أو ألم الصدر أو صعوبة التنفس، مع الأخذ في الاعتبار أي حالات طبية سابقة، مثل أمراض الرئة أو الربو.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول

4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

" هيودعوا أيام الفقر والنحس" أبراج العز والسعادة هيسيطر على حياتهم

أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم