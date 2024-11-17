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دراسة: تقلبات الكوليسترول تزيد خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

04:03 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية أن أن التقلبات الكبيرة لكبار السن من عام لآخر في مستويات الكوليسترول قد تكون علامة تحذير مبكرة من التدهور المعرفي أو الخرف.

وأجريت الدراسة على ما يقرب من 10 آلاف من كبار السن تتبعت المشاركين لمدة 6 سنوات، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ووجد الباحثون أن اختلاف مستوى الكوليسترول يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 60%.

وقال الدكتور زين زهو الباحث الرئيسي في الدراسة: "يجب على كبار السن الذين يعانون من مستويات كوليسترول متقلبة وخاصة من لديهم اختلافات كبيرة من عام لآخر المراقبة الجيدة".

وأشار الباحثون على إنه يجب اتخاذ خطوات لخفض الكوليسترول مثل: تناول الأدوية أو تغييرات نمط الحياة واتباع عادات صحية مستقرة لحماية صحة القلب والدماغ معا.

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