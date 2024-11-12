ما تأثير السمنة على صحة الرئة لدى الأطفال؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي عن وجود علاقة وثيقة بين وزن الطفل في سنواته الأولى وصحته الرئة في المستقبل.

أشارت الدراسة، إلى أن الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ هم أكثر عرضة للإصابة بضعف في وظائف الرئة عند بلوغهم سن الرشد.

تتبع الباحثون أكثر من 4000 طفل منذ ولادتهم وحتى بلغوا سن الرابعة والعشرين، وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين كان وزنهم خارج النطاق الطبيعي في سن الثانية كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف في الرئة عند بلوغهم سن الثامنة والسادسة عشرة والرابعة والعشرين، وفقا لموقع "Study Finds".

الوزن الزائد والنحافة الشديدة.. خطر على الرئة

كشفت التحاليل أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو النحافة الشديدة لديهم وظائف رئوية أضعف مقارنة بأقرانهم ذوي الوزن الطبيعي، كما لوحظ ارتفاع مستويات حمض الهيستيدين الأميني في بول هؤلاء الأطفال، وهو مؤشر مرتبط بمشكلات الرئة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.

وأكدت هذه الدراسة على أهمية الحفاظ على وزن صحي للأطفال منذ الصغر، حيث أن الوزن الزائد أو النقصان الشديد يمكن أن يؤثر سلبا على نمو الرئة ووظيفتها. وتشير النتائج إلى أن التدخل المبكر لتصحيح الوزن يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الرئة على المدى الطويل.

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