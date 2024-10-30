كيف تؤثر وضعيات النوم على صحة جسمك؟

- د ب أ

أكد خبراء النوم أن اختيار وضعية النوم المناسبة ليس مجرد تفضيل شخصي، بل له تأثير كبير على صحتنا العامة.

وقد أوصت مؤسسة النوم الأمريكية بوضعيات مختلفة تناسب كل فرد حسب حالته الصحية، مشيرة إلى أن النوم على الظهر مثلاً يساعد في تخفيف آلام الظهر والرقبة.

وعلى الجانب الآخر، يزيد النوم على الظهر من مخاطر انغلاق المسار التنفسي لاسيما بالنسبة لمن يعانون من مشكلة ضيق النفس أو الغطيط، ويزيد من الارتجاع الحمضي، ويزيد من ضغوط الجاذبية التي تصعب التنفس لاسيما بالنسبة لكبار السن ومن يعانون من السمنة.

النوم على البطن

وفيما يتعلق بالنوم على البطن، أوضحت المؤسسة في توصياتها التي نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه يساعد في فتح مجرى التنفس وتقليل الغطيط، ولكنه يزيد من ضغوط الجاذبية على الضلوع، مما يجعل التنفس يتطلب قدراً أكبر من المجهود، ويقلل الدعم للعنق والظهر مقارنة بالوضعيات الأخرى، ويعتبر وضعية غير مريحة في حالات الحمل.

وأوضحت مؤسسة النوم أن الوضع على أحد الأجناب يساعد في استقامة العمود الفقري ويعتبر مثالياً لمن يعانون من أوجاع الظهر خاصة إذا ما تم الاستعانة بوسائد للدعم.

وتقلل هذه الوضعية الغطيط والحموضة وتخفض من احتمالات الإصابة بضيق التنفس أثناء النوم، وتؤكد المؤسسة أن النوم على الجانب تقلل الضغط على العمود الفقري والأعضاء الداخلية للجسم، مما يجعلها مثالية للنساء الحوامل والبالغين الأكبر سناً.

أما بالنسبة لعيوب النوم على أحد الأجناب، فهو يزيد من الضغط على الأكتاف، وهو ما يعني أنه لا يتناسب مع من يعانون آلام في هذه المنطقة، كما أنه يسهم في زيادة تجاعيد الوجه.

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