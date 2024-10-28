قرية تظهر مرة واحدة فقط كل عام- 10 صور تكشف مفأجاة

كتبت- أسماء مرسي:

تخيل قرية كاملة تختفي وتظهر مع تغير الفصول، وكأنها سراب في الصحراء، هذا هو الواقع في قرية كردي الهندية.

قرية كردي الهندية

تقع قرية كردي في ولاية جوا الغربية الهندية وهي قرية لا يمكن رؤيتها إلا لمدة شهر واحد فقط كل عام.

كانت القرية تزخر بالحياة، يسكنها قرابة 3000 نسمة، يزرعون حقول الأرز، ويستظلون بأشجار الكاجو والجاك فروت وجوز الهند والمانجو، كانت الحياة بسيطة، ولكنها مليئة باليُسر والسعادة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

قرار مصيري

ولكن، الأمور تغيرت بعد تحرير ولاية جوا عام 1961 من سيطرة البرتغاليين، بدأت خطط التنمية تتوالى، وكان من بينها بناء أول سد في ولاية جوا.

وكان الهدف من هذا المشروع إلى توفير المياه لري الأراضي والشرب والصناعة في جنوب الولاية، ولكن خلف هذا المشروع الضخم، كانت هناك مأساة تنتظر قرية كردي.

الاختفاء والغموض

في عام 1986، تحولت القرية إلى مدينة أشباح، حيث غمرتها مياه السد تماما، واختفت البيوت والحقول والمعابد، ولم يبقَ سوى ذكرى باهتة عن حياة كانت تزخر بالحياة.

العودة السنوية

واليوم، وعندما تنحسر مياه السد في شهر مايو من كل عام، تظهر القرية من جديد، ويجتمع سكانها الأصليون، الذين استقروا الآن في مكان آخر، لإقامة احتفالات في منازلهم القديمة بالقرية.

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