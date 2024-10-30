تأثير شرب الشاي بعد تناول وجبة الإفطار.. لن تتوقع 

كتبت- أسماء العمدة:

شرب كوبا من الشاي الدافئ في الصباح هو عادة اعتاد عليها الكثيرون لبدء يومهم بنشاط وحيوية، لكن هل هذه العادة صحية؟ وما هي الآثار الإيجابية والسلبية لشرب الشاي صباحاً؟

نوع الشاي

أحمد صلاح يقول إن الشاي الأخضر والأبيض يحتويان على كميات أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود، مما يجعلهما خيارًا أفضل لمن يعانون من الأرق أو القلق.

كمية الشاي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، الإفراط في شرب الشاي قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الأرق وزيادة ضربات القلب.

وقت شربه بعد الإفطار

شرب الشاي مباشرة بعد الإفطار قد يؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد.

الآثار الإيجابية المحتملة عند تناول الشاي بعد الإفطار

- المساعدة على الهضم

بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد على تحسين عملية الهضم.

- زيادة الطاقة

الكافيين الموجود في الشاي يمكن أن يزيد من اليقظة والطاقة.

- تحسين الصحة العامة

الشاي غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

الآثار السلبية المحتملة

- تثبيط امتصاص الحديد

الشاي يحتوي على مادة تسمى التانين والتي تتحد مع الحديد وتمنع امتصاصه في الجسم، لذا يُفضل عدم شرب الشاي مباشرة بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

- الأرق

شرب الشاي قبل النوم بفترة قصيرة قد يسبب الأرق بسبب وجود الكافيين.

- القلق والتوتر

الكافيين قد يزيد من الشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص.

- مشاكل في المعدة

شرب الشاي الساخن جدًا أو المركز جدًا قد يسبب تهيجًا في المعدة.

وأختتم صلاح:" شرب الشاي بعد الإفطار ليس ضارًا بالضرورة، ولكن يجب الانتباه إلى الكمية والنوع والوقت المناسب لشربه، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فاستشر طبيبك قبل تغيير عاداتك الغذائية".

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