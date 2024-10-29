6 أطعمة غنية بالدهون الصحية- تناولها فورا

الدهون الصحية تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك أفضل 5 أطعمة غنية بالدهون الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتحسين صحتك.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب، بالإضافة إلى ذلك، غني بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان، مصدراً غنيًا بالدهون الصحية والبروتين والألياف، تساعد هذه الأطعمة على الشعور بالشبع، ودعم صحة القلب والدماغ.

زيت الزيتون

كنزا غذائيا بفضل محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

الأسماك الدهنية

تتميز الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين بغناها بأحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تؤدي دورا مهما في صحة الدماغ والقلب، وتقليل الالتهابات وتحسين المزاج.

الشوكولاتة الداكنة

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكاكاو، ما يجعلها مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والدهون الصحية.

جوز الهند

يتميز جوز الهند بمحتواه العالي من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، والتي تساعد على زيادة الطاقة وتحسين الأداء المعرفي. بالإضافة إلى، مصدر جيد للألياف والمعادن.

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