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هذا ما تفعله الكمثرى بمستويات السكر في جسمك.. لن تتوقع

02:43 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الكمثري

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كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول فاكهة الكمثرى، لكن هل تعرف تأثيرها على مستويات السكر في جسمك؟.

الكمثرى والسكر

الكمثرى تحتوي على نسبة قليلة من سكر الفراكتوز، وبالتالي فهي لا ترفع من مستويات سكر الدم حال تناولها بكمية معتدلة.

وقد تساعد الكمثرى في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب محتواها من الألياف والأنثوسيانين.

فوائد أخرى لـ الكمثرى

تعزز صحة القلب

تحارب السرطان

تحارب الالتهابات

تخفض ضغط الدم

تعزز صحة الجهاز الهضمي.

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الكمثرى لكمثرى والسكر وائد الكمثرى
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