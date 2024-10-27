ما الفرق بين "الجرب" والإكزيما؟

حث طبيب الأمراض الجلدية روس بيري بضرورة معرفة الفرق بين الإكزيما والجرب، وذلك لأن الأعراض قد تتداخل معا.

يمكن أن تسبب كلتا الحالتين بقعا حمراء وحكة على الجلد، وقد تؤدي إلى ظهور آفات نتيجة للخدش، ولكن الجرب يتطلب علاجا سريعا لمنع انتشاره.

والجرب هو طفح جلدي مزعج للغاية يسبب حكة ونتوءات"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما أن ظهور طفح الجرب قد يستغرق حتى 8 أسابيع، وخلال هذه الفترة يمكن أن ينتشر بسرعة عبر الفراش والمناشف والملابس، ولكن الإكزيما حالة جلدية مزمنة تؤثر على الكثيرين.

الجرب يبدأ برد فعل التهابي يؤدي إلى التقشر والاحمرار، وهي أعراض مشابهة للإكزيما، إلا أن هناك فروقات رئيسية يجب الانتباه إليها.

ويعتبر توقيت ظهور الأعراض من الاختلافات المهمة، وعادة ما يكون الجرب أكثر حدة في الليل، عندما يكون الجلد أكثر دفئا، بينما يمكن أن تحدث نوبات الإكزيما مرتين إلى 3 مرات في الشهر.

وقد يشعر الشعر المصاب بالجرب بحكة شديدة في الليل بسبب العث الذي يحفر تحت الجلد.

كما يؤثر الجرب عادة على معظم أجزاء الجسم باستثناء الرأس والرقبة، والإكزيما يمكن أن تظهر في أي منطقة من الجسم، فإنها غالبا ما تؤثر على اليدين عند البالغين، والجزء الداخلي من المرفقين والركبتين والوجه وفروة الرأس عند الأطفال.

لذا يجب استشارة الطبيب بسرعة، وعادة ما يتضمن ذلك استخدام كريم أو غسول يُطبق على الجسم بالكامل، مع تكرار العلاج بعد أسبوع.

ويُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل معالجة الأطفال الصغار والرضع دون سن الثانية، وكذلك إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعة. ويُفضل أيضا معالجة جميع أفراد الأسرة المتأثرين، حتى لو لم تظهر أعراض على بعضهم.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح