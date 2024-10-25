احذر من هذه الأطعمة قبل النوم.. تهدد قلبك ومعدتك

كتبت- آلاء نبيل:

تناول الطعام قبل النوم مباشرة من العادات الشائعة لدى الكثيرين، ويجهل البعض أنها تؤدي إلى أضرار صحية غير مرغوبة، خاصةً إذا كانت الأطعمة التي يتم تناولها غير صحية أو ثقيلة على المعدة.

وبحسب ما ذكره موقعي Verywell Health وWebMD، إليك الأطعمة التي يُفضل تجنبها قبل النوم؛ لمخاطرها على صحة القلب والمعدة:

الأطعمة الدهنية

تحتاج الأطعمة الدهنية عادةً إلى وقت طويل للهضم، ولكن تناولها قبل النوم يزيد من عسر الهضم والشعور بالثقل في المعدة والانتفاخ، كما تحتوي الأطعمة الدهنية على دهون غير مشبعة، ما يرفع الكوليسترول الضار ويهدد صحة القلب بالأمراض.

السكريات

تناول الأطعمة الغنية بالسكريات قبل النوم يرفع مستويات السكر بشكل حاد، ما يؤثر على صحة المعدة ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بينما ارتفاع السكر لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

المشروبات الغنية بالكافيين

مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وتُعد منبهات قوية للجهاز العصبي، ما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم، كما أنها تزيد من الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وتضع ضغطًا على عضلة القلب.

أضرار أخرى لتناول الطعام قبل النوم مباشرة تشمل:

- اضطرابات النوم: تؤدي الأطعمة الدسمة والثقيلة إلى صعوبة في الهضم، ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، وبالتالي يؤثر على جودة النوم.

- زيادة الوزن: تناول السعرات الحرارية الزائدة قبل النوم يزيد من فرص تخزينها على شكل دهون، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

مشاكل في الجهاز الهضمي: تناول الأطعمة الحارة والتوابل والمشروبات الغازية قبل النوم يزيد من حموضة المعدة ويهيج بطانتها، ما يؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء.

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