دراسة: العلاقات السعيدة تقلل التوتر لدي كبار السن

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا إلى أن وجود شريك حياة سعيد يساهم بشكل كبير في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية، خاصة لدى كبار السن.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ميديكال إكسبريس، أنه شملت الدراسة مجموعة متنوعة من 321 شخصًا بالغًا، تراوحت أعمارهم بين 56 و87 عامًا، من كندا وألمانيا. وتم تتبع حالتهم العاطفية ورضاهم عن علاقاتهم على مدار عدة سنوات، مع قياس مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول) بشكل دوري.

وأظهرت النتائج أن السعادة في العلاقة الزوجية ترتبط بانخفاض مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول). بمعنى آخر، كلما زادت سعادة الشريك، قل التوتر الذي يشعر به الفرد.

وتعتبر مستويات الكورتيزول جزءا أساسيا من استجابة الجسم للتوتر. وترتفع هذه المستويات عند الاستيقاظ وتبدأ في الانخفاض تدريجيا خلال اليوم.

وأثبتت الدراسات السابقة أن المشاعر السلبية مرتبطة بمستويات أعلى من الكورتيزول، ما قد يؤدي إلى تدهور الصحة. ومع التقدم في العمر، تزداد قوة العلاقة بين المشاعر والكورتيزول، حيث يظهر كبار السن استجابات فسيولوجية أقوى للتوتر.

ولم تجد الدراسة الحديثة أي روابط بين مستويات الكورتيزول لدى الأفراد والمشاعر السلبية لشركائهم، ما يشير إلى أن كبار السن قد يميلون لحماية شركائهم من التأثيرات السلبية.

وتكشف النتائج أن العلاقات الحميمية توفر دعما نفسيا مثاليا.

وقالت توميكو يونيدا، الأستاذة المساعدة في علم النفس والمعدة الرئيسية للدراسة: "يمكن للمشاعر الإيجابية تعزيز قدرتنا على التصرف بسلاسة، ما يخلق حلقة تغذية مرتدة إيجابية مع مرور الوقت".

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