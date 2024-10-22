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احذر.. 8 أعراض تكشف ضعف الدورة الدموية

03:33 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدورة الدموية

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كتب - سيد متولي
ضعف الدورة الدموية مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تحدث نتيجة تراكم الكوليسترول في الأوردة والشرايين، وتستدعي التعامل معها فورا لتجنب المضاعفات.

وبحسب هيلث لاين، فإن ضعف الدورة الدموية يحدث عندما يتوقف الدم الذي ينقل الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة الأخرى إلى بقية أجزاء الجسم.

الأسباب



تراكم الدهون
تراكم الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية
تصلب الشرايين
ارتفاع ضغط الدم
العوامل الوراثية.

الأعراض


التنميل
التورم
ألم الأطراف
آلام الجسم
الدوخة
التعب المستمر
ألم الصدر
شحوب البشرة.

المضاعفات


لا يجب ترك مشكلات الدورة الدموية أو تجاهلها، فقد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة في القلب والدماغ.

العلاج

اتباع نظام غذائي صحي
الإقلال من السكر والملح
ممارسة الرياضة
الإقلاع عن التدخين.


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