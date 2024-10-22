الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى السرطان

حذرت أخصائية التغذية الروسية نيكول أندروز من قائمة محددة من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتسريع الشفاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

اللحوم المصنعة والباردة

مثل النقانق واللحوم الباردة، حيث تحتوي على مواد حافظة ضارة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

المشروبات السكرية

مثل الصودا والعصائر المحلاة، حيث تُسهم السكريات الزائدة في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

الدهون المتحولة والسكريات المضافة

يجب الحد من تناول الدهون المشبعة والسكريات المضافة الموجودة في الأطعمة المصنعة والحلويات.

أطعمة يجب تناولها

الحبوب المكررة

مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، حيث تحتوي على المزيد من الألياف والعناصر الغذائية التي تحمي من السرطان.

الحليب النباتي

ينصح بتناول الحليب البقري ومنتجات الألبان، حيث تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والبروتين.

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