أفضل عارضة أزياء في العالم.. 10 صور ومعلومات عن كاثرين كاستانيو

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت جومانا بالفستان الأوف وايت؟

تألقت جومانا بفستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الكم الواحد، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر والصدر.

ما تفاصيل مكياج جومانا؟

من الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

ما الحذاء الذي اختارته جومانا؟

نسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود وأقراط طويلة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

كيف نسقت جومانا شعرها مع إطلالتها؟

اختارت جومانا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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