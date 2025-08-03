عمرو دياب بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. لن تتوقع سعرها

كتبت- أسماء مرسي:

خطف النجم عمرو دياب الأنظار مؤخرا في كليب أغنيته الجديدة "خطفوني"، حيث ظهر بإطلالة مميزة وعصرية بقميص أسود لامع مزين بالترتر.

تفاصيل الإطلالة

نسّق عمرو القميص الأسود اللامع مع بنطلون أبيض واسع، ما خلق توازنا جذابا،، ولم تكتمل الإطلالة دون الإكسسوارات الفاخرة التي اختارها بعناية، مثل الساعة الأنيقة والنظارات الشمسية ذات الإطار العريض، التي أضافت لمسة عصرية وفاخرة زادت من جاذبيته.

لمسة تصميم عالمية.. قميص Amiri

القميص الذي ارتداه عمرو دياب هو من تصميم دار الأزياء العالمية Amiri، ويصل سعره إلى 963 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالي 47 ألف جنيه مصري.

كما نسق النظارة الشمسية من نفس الدار، ويصل سعرها إلى 24 ألف جنيه مصري.

سر جاذبية القميص المُزين بالترتر.. لمسة من الجرأة

وفقًا لموقع "frnkow"، يتميز القميص المُزين بالترتر بلمعانه اللافت الذي يعكس الإضاءة بشكل مبهر، ما يضمن أن يكون من يرتديه محط الأنظار.

و يضفي هذا النوع من القمصان على إطلالة الرجل لمسة من الجرأة والتفرد، فهو خيار غير تقليدي ومثالي للمناسبات التي تتطلب إطلالة مميزة ولافتة للنظر، تكسر الروتين وتبرز الشخصية الواثقة والجريئة.

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