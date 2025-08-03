"فستانها يشبه الستارة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة المطربة إليسا

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة اللبنانية إليسا بإطلالة جذابة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان أنيق.

تصميم الفستان

اختارت إليسا فستانا طويلا باللون الأبيض يتميز بتصميم واسع ومريح، مع أكمام قصيرة منفوخة أضفت لمسة أنثوية ناعمة، وجاء التصميم بسيطا وأنيقا في آنٍ واحد.

مجوهرات ماسية تكمل الإطلالة

نسقت إليسا فستانها مع مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقدا، وعدة أساور، وخاتم، هذه القطع أضافت لمسة فاخرة ومميزة، ما جعل إطلالتها تبدو متكاملة.

مكياج ناعم وتسريحة أنيقة

اعتمدت إليسا مكياجا متوازنا يبرز ملامح وجهها دون مبالغة، مع تسريحة شعر منسدل ناعمة تليق تماما بطابع الفستان وتضفي مزيداً من الأناقة والبساطة.

الفستان الواسع.. راحة وأناقة في آن واحد

الفستان الواسع الخيار الأمثل للمرأة التي تبحث عن الراحة دون التخلي عن الأناقة، يمنحك هذا الفستان حرية حركة كاملة، ما يجعله مثاليا لأيام العمل الطويلة أو المناسبات التي تتطلب نشاطا.

ملائم لجميع أشكال الجسم

يتميز الفستان الواسع بقدرته على التكيف مع مختلف أشكال الجسم، فقصته الانسيابية تساعد على إخفاء العيوب وتمنحك إطلالة متناسقة وجذابة.

سهولة التنسيق وتعدد الاستخدامات

يمكنكِ تنسيق الفستان الواسع بسهولة ليناسب أي مناسبة، من خلال إضافة حزاما لتحديد الخصر أو اختيار إكسسوارات متنوعة، هذا الفستان قطعة أساسية ومتعددة الاستخدامات لا غنى عنها في خزانة ملابسك، وفقا لموقع "Quora".

ناقد موضة ينتقد إطلالة إليسا

وخلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة إليسا بطريقة ساخرة، حيث قال: "لن أكرر الكلام المعتاد عن أن إليسا جميلة وما إلى ذلك، لكن باختصار، الفستان يشبه الستارة".

اقرأ أيضا:

هل الموز خطر على مرضى الكلى؟.. هذا ما يحدث لهم

سبب وفاة لطفي لبيب.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الحنجرة

علامة في العين تنذر باقتراب السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

موزة بـ6 ملايين دولار.. زائر يلتهم عملا فنيا شهيرا للمرة الثانية

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟