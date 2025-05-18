10 صور لـ سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان- لن تتوقع سعر فستانها

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار خلال حضورها خامس أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وظهرت سلمى بفستان أسود طويل بقصة الكب، تميز بفتحة عند منطقة الصدر وبصيحة الريش، من توقيع الإستايلست اللبناني المبدع سيدريك حداد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى مكياجا ناعما إذا وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت سلمى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بتوقيع مصففة الشعر إلهام مستور.

ونسقت سلمى مع إطلالتها مجوهرات ماسية من علامة "شورباد" الشهيرة، مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

وبالبحث وجدنا أن سعر إطلالة سلمى من ماركة Dolce & Gabbana ويصل سعرها حوالي 750 يورو أي ما يعادل 210 ألف جنيه.

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