شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها، حيث ظهرا بإطلالة بسيطة وأنيقة عكست الانسجام بينهما، وجمعت بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الهادئة.

سلمى أبو ضيف تتألق بفستان أبيض ناعم

اختارت سلمى أبو ضيف فستانًا أبيض طويلًا بتصميم ضيق يبرز رشاقتها، تميز بأكمام طويلة وقصة بسيطة خالية من التفاصيل المبالغ فيها، ما منحها مظهرًا راقيًا وأنيقًا.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة صغيرة من الخوص، أضافت لمسة عصرية تناسب الأجواء الهادئة والطابع الرومانسي للصورة.

زوجها بإطلالة كلاسيكية بالأسود

أما زوجها فاختار إطلالة كلاسيكية أنيقة، ارتكزت على بدلة باللون الأسود مع قميص أزرق فاتح، ليحقق توازنًا بصريًا أنيقًا مع إطلالة سلمى البيضاء، ويعزز من الطابع الراقي والبسيط الذي سيطر على الصورة.

الأبيض والأسود.. ثنائي لا يغيب عن الموضة

اعتمد الثنائي على مزيج الأبيض والأسود، وهو من أكثر التنسيقات الكلاسيكية حضورًا في عالم الأزياء، إذ يجمع بين البساطة والفخامة ويمنح الإطلالات مظهرًا أنيقًا لا يتأثر بتغير صيحات الموضة.

دلالات اللون الأبيض في عالم الموضة

جاء اختيار سلمى أبو ضيف للون الأبيض ليعكس العديد من المعاني المرتبطة بالأناقة والأنوثة، أبرزها:

يرمز إلى النقاء والصفاء والبدايات الجديدة.

يعكس البساطة الراقية والفخامة الهادئة.

يمنح الإطلالة إشراقة وجاذبية طبيعية.

يرتبط بالرومانسية والهدوء والسلام.

يعد من الألوان التي تبرز الثقة والأناقة دون تكلف.

يحافظ على مكانته كواحد من أكثر الألوان حضورًا في الإطلالات الراقية.

دلالات اللون الأسود في عالم الموضة بحسب "فوج".

في المقابل، حمل اللون الأسود في إطلالة زوجها دلالات تعكس:

القوة والثقة بالنفس.

الأناقة الكلاسيكية الخالدة.

الرقي والفخامة في المناسبات المختلفة.

البساطة الممزوجة بالهيبة والوقار.

تناغم لوني يعكس الأناقة

جدير بالذكر أن نجح الثنائي في تقديم إطلالة متناغمة تجمع بين الأبيض والأسود، وهما لونان لطالما شكلا ثنائيًا أيقونيًا في عالم الموضة، حيث منح الأبيض لمسة من النعومة والرومانسية، بينما أضفى الأسود قدرًا من الفخامة والقوة، ليظهرا بإطلالة أنيقة خطفت إعجاب المتابعين.

اقرأ أيضًا:

بالأبيض الناصع.. سيلا توركوغلو تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة